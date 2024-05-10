ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фракция ЛДПР поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России, сообщил депутат Евгений Марков.

"Да поддержали", - сказал Марков "Интерфаксу" после встречи фракции с Мишустиным в пятницу.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сказал журналистам, что "фракция ЛДПР конструктивно взаимодействовала с правительством России, возглавляемым Михаилом Владимировичем Мишустиным, на протяжении всего периода". "Так мы будем работать и дальше. Еще много вопросов и наказов от избирателей требуют решения", - сказал Слуцкий.

По его словам, Мишустин "возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в пятницу палата рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать премьера, его заместителей, федеральных министров. Такие полномочия установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы", - написал ранее в своем телеграм-канале Володин.

В пятницу утром президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина на должность председателя правительства.