Фракция "Справедливая Россия - За Правду!" поддержит Мишустина

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов (слева направо) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Думская фракция "Справедливая Россия - За Правду!" решила поддержать кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на пост премьер-министра РФ, сообщил глава фракции Сергей Миронов.

"Фракция приняла решение, что мы поддержим, будем голосовать "за", - сказал он журналистам по итогам встречи фракции с Мишустиным.

В свою очередь первый замглавы фракции Дмитрий Гусев заявил журналистам, что на встрече с Мишустиным "вообще не было речи" о возможных кадровых перестановках в правительстве, и фамилии кандидатов на посты министров и вице-премьеров не озвучивались.

Он сообщил, что депутаты от СРЗП предложили создать правительству совместно с Госдумой рабочую группу, чтобы подготовить предложения о том, как защитить самозанятых.

Депутат напомнил, что специальный налоговый режим для самозанятых пять лет назад был введен и показал свою эффективность, однако есть некоторые сложности.

"Многие предприниматели используют этот налоговый режим для того, чтобы уходить от налогов. То есть они реальные трудовые отношения маскируют договорным режимом самозанятых. Если бы они платили налоги по трудовому договору, то они платили бы 45 процентов к зарплате, а так всего добавляют 4 и экономят деньги. И это неправильно, потому что люди остаются незащищенными", - сказал Гусев.

По его словам, Мишустин готов поддержать идею о рабочей группе, чтобы защитить категорию самозанятых, и чтобы "они не оказались через несколько лет без пенсий".

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьера России. Фракция КПРФ воздержится от голосования по его кандидатуре на этот пост.