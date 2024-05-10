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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Автобус вылетел с моста в реку в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в пятницу.

"Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в Мойку в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек", - сказали в ведомстве.

На месте аварии работают экстренные службы. Пассажиров достают из воды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в соцсетях, что лично координирует спасательную операцию после ДТП.

"В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично", - отметил Беглов.

Как сообщает в соцсетях городской комитет по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением.

"Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. На месте работают сотрудники МЧС и скорая. Также на место направлены представители перевозчика и руководство комитета по транспорту. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Петербург
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