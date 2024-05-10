Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге доставили в полицию

ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено дело по факту падения автобуса в реку, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в пятницу.

"ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ИФ). Водитель автобуса доставлен в полицию", - говорится в сообщении.

В районе 13:00 с моста в Мойку упал автобус, в салоне которого было около 20 пассажиров. Проводятся спасательные работы, людей достают из воды.

Причины и информация о пострадавших уточняются. Прокуратура Петербурга организовала проверку.