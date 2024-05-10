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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Мишустин заявил, что Москва не планирует ограничивать зарубежный бизнес в стране

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия не планирует ограничивать работу иностранных компаний в стране и отечественных предпринимателей за рубежом, заявил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что несмотря на продолжающееся давление на нашу страну, мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас или планируют прийти в Россию с новыми проектами", - сказал он, выступая в Госдуме в рамках процедуры согласования его кандидатуры на пост премьера.

"Равно как мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках", - продолжил Мишустин.

При этом и. о. председателя правительства подчеркнул, что основной акцент будет делаться на создание благоприятных условий для взаимодействия с дружественными странами, а также в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС.

"Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты", - добавил он.

Для этого Мишустин пообещал укреплять транспортно-логистическую инфраструктуру, в том числе - для расширения транзита товаров по международным коридорам.

Михаил Мишустин
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