Мишустин назвал поддержку участников СВО важнейшей задачей нового правительства

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) останется важнейшей задачей нового кабинета министров.

"Важнейшей задачей остается поддержка наших защитников, участвующих в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки. Помогать с решением социальных вопросов бойцам и их родным. Оперативно предоставлять им льготы и меры поддержки", - сказал он в пятницу, выступая в Госдуме в рамках процедуры согласования его кандидатуры на пост главы правительства.

И. о. премьера подчеркнул: "Забота о наших ребятах, их близких, безусловно, находится в центре внимания правительства".

"Еще один приоритет на перспективу - полноценная интеграция новых регионов. Достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание", - добавил Мишустин.