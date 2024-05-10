Мишустин заявил о необходимости развернуть новую модель экономического роста

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста через дальнейшее формирование экономики предложения, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в Госдуме в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность председателя правительства.

"Президент поставил серьезную задачу - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно не просто увеличить валовой выпуск товаров и услуг. Рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета и решении других значимых вопросов. По сути, необходимо развернуть новую модель экономического роста", - заявил он.

"Как планируем действовать? Прежде всего - через дальнейшее формирование экономики предложения. И создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов", - сказал Мишустин.

"Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке. Продолжим поддерживать и механизмы проектного и акционерного финансирования, повышать привлекательность российской юрисдикции", - отметил он.

По его словам, "наращивая объемы производства, нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта - не только внутри страны, но и за рубежом". "Предстоит увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров. А поставки продукции агропромышленного комплекса - в полтора раза (к 2030 году - ИФ)", - заявил Мишустин.

Он также отметил "особую роль" МСП. "В предстоящие шесть лет надо повысить показатель доходов сотрудников таких организаций. Он должен расти быстрее, чем экономика в целом. Для этого донастроим уже хорошо зарекомендовавшие меры поддержки, уделим внимание развитию инфраструктуры в регионах. И, конечно, будем стимулировать небольшой бизнес выходить на мировые рынки", - сказал Мишустин.