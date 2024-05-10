Правительство РФ намерено запустить девять проектов технологического суверенитета

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено запустить девять проектов технологического суверенитета, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в Госдуме в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность председателя кабмина.

По его словам, одним из ключевых направлений развития экономики является "обеспечение технологического суверенитета, развитие производства продукции и услуг, аналогов которых в России не было".

"Здесь предстоит реализовать системные меры поддержки по широкому списку продукции. Создать полный цикл собственного выпуска сложных товаров - от исследований до серии. Используя и расширяя все разработанные механизмы. Внедряя новые. В том числе - в рамках кластерной инвестиционной платформы и Фонда развития промышленности, промышленной ипотеки, субсидии на НИОКР, а также соглашения о защите и поощрении капиталовложений и специальных инвестконтрактов. Благодаря всем им валовая добавленная стоимость обрабатывающих отраслей по поручению главы государства через шесть лет должна увеличиться на 40%", - сказал он.

"Чтобы укрепить устойчивость всей экономики страны в долгосрочной перспективе, будут запущены проекты технологического суверенитета, о которых сказал президент в послании. Каждый из них нацелим на производство конкретных линеек высокотехнологичных товаров на основе собственных разработок. И организацию гарантированного спроса на подготовку критических технологий и кадров. Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет за шесть лет в полтора раза", - сообщил Мишустин.

"Сейчас заканчиваем формирование таких проектов. Предварительно их будет девять. Они затронут сферы радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, а также продовольственной безопасности и др.", - перечислил он новые проекты.