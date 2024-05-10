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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Четыре дома повреждены в двух брянских селах в результате обстрела ВСУ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в пятницу об обстреле со стороны Украины двух сел.

"(ВСУ) совершили обстрел села Алешковичи Суземского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение", - написал он в телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что со стороны Украины обстреляно село Ломаковка Стародубского муниципального округа. "Пострадавших нет. Частично повреждены три домовладения", - сообщил губернатор.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область Александр Богомаз Алешковичи Ломаковка
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