Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над тремя регионами

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожено пять украинских дронов самолетного типа, один из них сбит в Подмосковье, сообщило Минобороны России в пятницу.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три - над территорией Брянской области, один - над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.