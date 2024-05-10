Система ПВО сбила еще несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале в пятницу вечером о срабатывании системы ПВО над областным центром и пригородом.

По его данным, сбито несколько целей на подлете к городу, пострадавших нет.

Он добавил, что было повреждено шесть частных жилых домовладений в поселке Дубовое, имеются повреждения линии газоснабжения.

В селе Таврово повреждена кровля двух частных жилых домовладений.