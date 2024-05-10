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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов и пять авиабомб

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что вечером в пятницу уничтожили семнадцать реактивных снарядов системы "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА ВСУ над территорией Белгородской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, они были уничтожены системами ПВО около 19:45.

Позднее в пятницу в министерстве сообщили о 12-м за день сбитом в регионе беспилотнике. Дрон ВСУ был уничтожен около 20:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в пятницу вечером над областным центром и пригородом.

Минобороны РФ
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