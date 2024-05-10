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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Несколько районов в Курской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах и атаках украинских дронов на территории региона в пятницу.

"В течение дня обстреляны посёлки Краснооктябрьский и Новый Путь, сёла Алексеевка и Волфино Глушковского района, сёла Гуево, Свердликово, Горналь и Николаево-Дарьино Суджанского района, пункт пропуска "Суджа", село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, средства РЭБ сбили украинские дроны вблизи села Искра Хомутовского района, хутора Олешня и села Гуево в Суджанском районе, пункта пропуска "Суджа", там также сбили два коптера.

Кроме того, в Рыльском были районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Их уничтожили саперы Минобороны РФ.

Вблизи села Гоголевка Суджанского района украинский коптер упал на инфраструктурный объект, поврежден фасад здания, выбиты стёкла, сообщил Старовойт.

Минобороны РФ Роман Старовойт Курская область
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