Несколько районов в Курской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах и атаках украинских дронов на территории региона в пятницу.

"В течение дня обстреляны посёлки Краснооктябрьский и Новый Путь, сёла Алексеевка и Волфино Глушковского района, сёла Гуево, Свердликово, Горналь и Николаево-Дарьино Суджанского района, пункт пропуска "Суджа", село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, средства РЭБ сбили украинские дроны вблизи села Искра Хомутовского района, хутора Олешня и села Гуево в Суджанском районе, пункта пропуска "Суджа", там также сбили два коптера.

Кроме того, в Рыльском были районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Их уничтожили саперы Минобороны РФ.

Вблизи села Гоголевка Суджанского района украинский коптер упал на инфраструктурный объект, поврежден фасад здания, выбиты стёкла, сообщил Старовойт.