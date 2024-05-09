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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Силы ПВО сбили 15 снарядов Vampire и шесть дронов ВСУ над российскими регионами

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА и реактивных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА - над Курской областью", - заявили в министерстве.

Белгород Брянск Курск
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