Один человек погиб, шестеро ранены в результате обстрела нефтебазы в ЛНР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В результате удара со стороны ВСУ по нефтебазе в городе Ровеньки погиб один человек, шестеро с ранениями доставлены в больницу, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, все они - сотрудники нефтебазы и жители близлежащих домов.

"Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг", - добавил глава региона. Пожарные на месте удара пытаются не допустить распространение огня на жилые дома.

Как стало известно ранее, район нефтебазы в городе Ровеньки Луганской народной республики подвергся обстрелу со стороны украинской армии.