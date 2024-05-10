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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:02

Один человек погиб, шестеро ранены в результате обстрела нефтебазы в ЛНР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В результате удара со стороны ВСУ по нефтебазе в городе Ровеньки погиб один человек, шестеро с ранениями доставлены в больницу, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, все они - сотрудники нефтебазы и жители близлежащих домов.

"Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг", - добавил глава региона. Пожарные на месте удара пытаются не допустить распространение огня на жилые дома.

Как стало известно ранее, район нефтебазы в городе Ровеньки Луганской народной республики подвергся обстрелу со стороны украинской армии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ЛНР Леонид Пасечник Луганск Ровеньки
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