Число погибших от удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках возросло до трех

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате удара украинской армии по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) возросло до трех, также до семи возросло количество пострадавших, сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко.

"Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек", - говорится в сообщении Пащенко, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Она также сообщила о семерых пострадавших в результате удара ВСУ среди которых один ребенок.

"Четверо в тяжелом состоянии. Один из них переведен на ИВЛ. Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы. И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - уточнила министр.

По её данным, пострадавшие будут госпитализированы местную больницу, куда из Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) направлена бригада санавиации.