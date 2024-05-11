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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции в Ростовской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание цистерны с топливом на ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 01:42 по Москве поступила информация о возгорании цистерны с топливом грузового состава на жд станции "Куберле" в поселке Красноармейский. В результате ЧП никто не пострадал. В 03:54 пожар локализован на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении задействовали 52 сотрудника МЧС России, 15 ед. техники, маневровым поездом остальные вагоны перемещены на безопасное расстояние.

МЧС России Красноармейск Ростовская область
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