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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Пожар на железнодорожной станции в Ростовской области потушен

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание цистерны с топливом на ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Пожар потушен в 05:53 по Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 01:42 субботы поступило сообщение о возгорании цистерны с топливом на ж/д станции "Куберле" в поселке Красноармейский Орловского района, в тушении задействовали 52 сотрудника МЧС России, 15 ед. техники, в результате пожара пострадавших нет.

Красноармейск МЧС России Ростовская область
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