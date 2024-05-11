Около 6 тыс. домов все еще залиты водой после паводка в Курганской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более 6 тыс. жилых и дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 11 мая остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 346 жилых и 5 тыс. 718 дачных домов, семь низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Кетовском муниципальном округе и Кургане от воды освободились восемь жилых домов, 60 дачных домов, пять приусадебных участков, добавляет ведомство.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

Из-за прохождения волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол под затопление попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган.

Всего подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса.

Ущерб от паводка может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения аварийно-восстановительных работ.