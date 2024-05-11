Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Около 6 тыс. домов все еще залиты водой после паводка в Курганской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более 6 тыс. жилых и дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 11 мая остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 346 жилых и 5 тыс. 718 дачных домов, семь низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Кетовском муниципальном округе и Кургане от воды освободились восемь жилых домов, 60 дачных домов, пять приусадебных участков, добавляет ведомство.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

Из-за прохождения волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол под затопление попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган.

Всего подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса.

Ущерб от паводка может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения аварийно-восстановительных работ.

Курган МЧС РФ Тобол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Уровень Тобола в Кургане уменьшился за сутки на 11 см

Уровень Тобола в Кургане уменьшился за сутки на 11 см
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд и 16 БПЛА в разных регионах России

Военная операция на Украине

Один человек погиб, шестеро ранены в результате обстрела нефтебазы в ЛНР

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек

Власти Петербурга начали проверку компании, автобус которой упал в Мойку

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Система ПВО сбила еще несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Водитель упавшего в Мойку автобуса с людьми задержан

Мишустин заявил об ответственности каждого члена кабмина за достижение результатов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });