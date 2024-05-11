Уровень воды в Иртыше, Тоболе и Туре растет в Тюменской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Иртыш в Тюменской и Омской областях продолжает расти, следует из данных гидрологического бюллетеня, размещенного в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области в субботу.

Так, самый большой рост уровня воды в Иртыше за минувшие сутки - плюс 25 см - зафиксирован у населенного пункта Усть-Ишим в Омской области. Здесь вода поднялась до 869 см, превысив на 49 см критическую отметку (820 см).

Помимо этого, Иртыш поднялся у населенных пунктов Тобольск - на 10 см (до 606 см), Уват - на 9 см (до 1008 см), Демьянское - на 8 см (до 812 см). Здесь уровень воды не достиг критических отметок.

По данным бюллетеня, увеличился за минувшие сутки уровень воды и в реке Тобол у Ялуторовска на 8 см и у Иевлево на 10 см. Здесь также не достигнуты критические отметки уровня воды. А у населенного пункта Упорово Тобол снизился на 5 см.

Незначительно за сутки поднялся уровень воды в реке Тура у Тюмени (на 3 см) и возле населенного пункта Покровское (на 7 см).

Вместе с тем, по информации из бюллетеня, снизился уровень воды в реке Ишим у Ильинки (на 4 см), у Ишима (на 11 см), у Абатского (на 10 см), у Викулово (на 7 см).

Также упал уровень воды и в реке Исеть возле Исетского на 11 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.