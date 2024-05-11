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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Путин обсудит с Мантуровым и Чемезовым гражданскую и военную промышленность

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил и.о. вице-премьера и руководителя Минпромторга Денису Мантурову, а также главе "Ростеха" Сергею Чемезову обсудить работу гражданского и военного секторов отечественной промышленности и вопросы, требующие особого внимания.

"Комплекс, которым Денис Валентинович (Мантуров) занимается, вся промышленность: и оборонная промышленность, и гражданская, всё здесь сосредоточено. Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках "Ростеха", и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время", - сказал Путин в начале встречи.

Президент отметил, что недавно на встрече с прежним составом правительства обращал внимание на необходимость не допустить сбоев в работе российской промышленности до формирования нового кабинета министров.

"Знаю, что многое сделано, налажено, всё функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания. На них сегодня и остановимся", - добавил глава государства.

Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и другие.

В частности, в составе "Ростеха" - "Объединенная авиастроительная корпорация", "Объединенная двигателестроительная корпорация", единственный в России производитель танков - концерн "Уралвагонзавод", производитель "Искандеров" - холдинг "Высокоточные комплексы" и другие.

3 мая на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным Чемезов сказал, что "Ростех" производит почти 80% вооружения, которое применяется в зоне СВО на Украине. Чемезов тогда сообщил, что "Ростех" в разы нарастил производство военной техники - танков, боевых машин пехоты, артиллерии, а также боеприпасов.

Владимир Путин Минпромторг Денис Мантуров Ростех Сергей Чемезов
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