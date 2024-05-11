Путин обсудит с Мантуровым и Чемезовым гражданскую и военную промышленность

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил и.о. вице-премьера и руководителя Минпромторга Денису Мантурову, а также главе "Ростеха" Сергею Чемезову обсудить работу гражданского и военного секторов отечественной промышленности и вопросы, требующие особого внимания.

"Комплекс, которым Денис Валентинович (Мантуров) занимается, вся промышленность: и оборонная промышленность, и гражданская, всё здесь сосредоточено. Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках "Ростеха", и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время", - сказал Путин в начале встречи.

Президент отметил, что недавно на встрече с прежним составом правительства обращал внимание на необходимость не допустить сбоев в работе российской промышленности до формирования нового кабинета министров.

"Знаю, что многое сделано, налажено, всё функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания. На них сегодня и остановимся", - добавил глава государства.