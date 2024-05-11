Мишустин внес кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Белоусов перейдет на новую работу

И. о. министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения депутатами Госдумы РФ на пост первого вице-премьера, сообщила пресс-служба кабмина.

"В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера", - говорится в пресс-релизе.

Ранее занимавший эту позицию Андрей Белоусов перейдет "на новое место работы". Экономический блок, который он курировал, перейдет в ведение "энергетического" вице-премьера Александра Новака.

Одновременно на должность министра промышленности РФ, которую с 2012 года занимал Мантуров, предлагается назначить нынешнего губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

"Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики", - прокомментировали в кабмине повышение Мантурова.

Курировавший в правительстве прежнего состава вопросы экономики 65-летний Белоусов находился на посту первого вице-премьера с 21 января 2020 года. До этого с 2013 по 2020 год он был помощником президента, с 2012 по 2013 год - возглавлял министерство экономического развития РФ. Белоусов один из самых давно работающих в правительстве чиновников: на разных должностях он в кабмине с 2000 года (был внештатным советником премьер-министра, заместителем министра экономического развития, директором департамента экономики и финансов правительства).

Относительно кандидатуры Алиханова в пресс-релизе правительства упоминается, что он ранее уже работал в министерстве промышленности и торговли РФ, а также "входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)".

"Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", - отмечается в сообщении.

Родившийся в 1986 году в Сухуми Алиханов работал в команде Мантурова в Минпромторге с 2013 по 2015 годы на позиции замдиректора, директора департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности. До этого, с 2009 года он занимал различные должности в Минюсте РФ (специалист-эксперт юридического отдела управления в Московской области, ведущий советник планово-экономического отдела департамента управления делами министерства). 22 сентября 2015 года Алиханов пришел в администрацию Калининградской области на пост замглавы регионального правительства, с октября 2016 года стал временно исполняющим обязанности губернатора области, с 29 сентября 2017 года - губернатором.

Мантуров курировал промышленность РФ в должности вице-премьера с лета 2022 года и до обновления состава правительства был единственным замглавы кабмина, совмещающим свою должность с позицией министра (в новой структуре правительства позиции вице-премьера, курирующего промышленность, и министра промышленности и торговли разделены).

В правительство Мантуров пришел ещё в 2007 году, когда был назначен замминистра промышленности и энергетики (с 2008 года - замминистра промышленности и торговли). Со 2 февраля 2012 года (когда кабмин покинул Виктор Христенко) он начал исполнять обязанности министра, 21 мая 2012 года Мантуров был утверждён в этой должности. После отставки правительства Дмитрия Медведева сохранил свой пост в кабинете Михаила Мишустина.

До начала карьеры чиновника Мантуров, 1969 г.р., занимал должности замгендиректора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" (с 1998 года), коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" и зампредседателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация". С 2003 года и до назначения замминистра возглавлял ОАО "ОПК "Оборонпром".