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Кандидатуры вице-премьеров и министров поступили в Госдуму

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров за исключением силового блока, сообщили в пресс-службе Госдумы в субботу.

Сообщается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и руководителю аппарата Госдумы незамедлительно проинформировать об этом депутатов.

Володин также поручил первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по контролю Олегу Морозову в соответствии с нормами федерального законодательства, регламентом Госдумы и решением Совета Думы организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.

Госдума
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