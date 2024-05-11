Предлагается сохранить посты за 11 министрами из прошлого состава правительства РФ

В их числе - главы Минэкономразвития РФ и Минфина РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на рассмотрение в Госдуму РФ новый состав правительства, предлагается сохранить посты за 11 министрами.

"Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры)", - сообщила пресс-служба правительства РФ.