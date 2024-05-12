Володин не исключил острых дискуссий по кандидатам на посты вице-премьеров и министров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Кандидаты на должности в новом правительстве являются профессионалами, что не исключает острых дискуссий при их рассмотрении, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Состав на должности предложен профессиональный, имеющий опыт работы на федеральном уровне, региональном уровне и профильных отраслях", - сказал он журналистам в воскресенье.

Володин считает, что "ушли в прошлое времена, когда неожиданные какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях".

"Невозможно и неправильно формировать управленческие структуры по принципам либо гендерному, либо возрастному. Мы же не идем к врачу, который, по таким принципам отбирается", - сказал также спикер Госдумы.

Вместе с тем, Володин не исключает острых дискуссий по кандидатам на посты на заседаниях в Госдуме. "Нет, не исключаю", - сказал председатель Думы в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что такие дискуссии уже начались. "Это говорит о том, что за поддержку надо бороться, и хотелось бы, чтобы кандидаты это понимали. Им надо убеждать депутатов в том, что они справятся с решением проблем", - отметил политик.

В воскресенье в комитетах Госдумы пройдет обсуждение кандидатур на посты заместителей председателей правительства и министров.

В понедельник на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатур на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.

Как отметил Володин для того, чтобы обсудить заместителей председателя правительства Госдуме потребуется более шести часов, так как каждый кандидат будет выступать перед депутатами, ответит на вопросы парламентариев, также предусмотрены выступления от профильных комитетов. Во вторник заседание по утверждению министров пройдет по схожей процедуре.