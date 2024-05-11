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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Антон Силуанов, как предполагается, сохранит за собой пост министра финансов, следует из сообщения пресс-службы правительства о внесении премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным нового состава кабмина на рассмотрение Госдумы.

Силуанов стал министром финансов после того, как в сентябре 2011 года Алексей Кудрин, занимавший тогда эту должность, а также позицию вице-премьера, покинул правительство. Сначала он был назначен и. о. министра, в декабре же страна получила нового главу Минфина.

В мае 2018 года в новом правительстве Силуанов занял пост первого вице-премьера - министра финансов РФ. После, в январе 2020 года, он сохранил за собой пост министра финансов в правительстве Михаила Мишустина.

Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве. Доктор экономических наук. Владеет немецким языком. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит". В Минфин будущий его глава пришел в августе 1985 года, начав свою деятельность с должности экономиста. После перерыва на службу в Советской Армии он вернулся в Минфин в мае 1989 года и до 1992 года занимал должности ведущего экономиста, экономиста 1-й категории, заместителя начальника подотдела, консультанта. С февраля 1992 года по октябрь 1997 года он был заместителем начальника отдела бюджетного управления, заместителем руководителя бюджетного департамента, до июля 2003 года возглавлял департамент макроэкономической политики и банковской деятельности, с марта 2001 года является членом коллегии Минфина.

Должность замминистра финансов Силуанов занял в июле 2003 года, с мая 2004 года (тогда в рамках административной реформы было резко сокращено число замов в министерствах) по декабрь 2005 года он становился директором департамента межбюджетных отношений, после чего до момента назначения и. о. министра вновь занимал позицию замминистра финансов.

Антон Силуанов
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