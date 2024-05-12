Минфин подготовит поправки к Бюджетному кодексу из-за увеличения горизонта планирования

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Увеличение горизонта бюджетного планирования до шести лет потребует изменений к Бюджетному кодексу, которые Минфин готов представить, сообщил Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост министра финансов.

"Минфин готовит перспективный финансовый план, теперь уже на шестилетний период, и мы готовы сейчас уточнить необходимую нормативку, и, о чем Андрей Михайлович (глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров - ИФ) говорил, необходимо будет нам внести соответствующие коррективы в Бюджетный кодекс, с таким предложением мы готовы выйти. И если вы нас поддержите, будем вам очень признательны, поскольку горизонты сейчас удлиняются, нам нужно соответствующую нормативку под это подкорректировать", - сказал он.

Силуанов напомнил, что президент поставил задачу по национальным целям на шестилетний срок, а где-то и более длительный, поэтому Минфин готовит план на шестилетку.

"По сути дела это шестилетний финансовый план, наш трехлетний бюджет - это только часть шестилетнего плана. Будем определять ресурсы для реализации задач, поставленных президентом на шестилетний период. Действительно горизонт планирования увеличивается, национальные проекты будут составлены на шестилетний период, соответственно, это даст ориентиры и для субъектов участия этих проектов, и для регионов, муниципалитетов, компаний. Во всяком случае, шестилетний период это наш теперь горизонт, на который мы планируем и ресурсы, и соответствующие показатели по выполнению задач и нацпроектов", - сказал он.