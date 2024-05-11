Населенные пункты Курской области подверглись атакам дронов и обстрелам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о неоднократных атаках со стороны Украины на регион в течение субботы, в том числе с применением дронов и коптеров.

"Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны вблизи пункта пропуска "Суджа", села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, села Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовки Глушковского района", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также по его данным, недалеко от села Сергеевка Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.

Помимо того, в течение дня обстреляны поселок Теткино и село Коровяковка Глушковского района, села Гуево и Николаево-Дарьино Суджанского района, пункт пропуска "Суджа", хутор Кучеров Беловского района, деревня Старая Николаевка Рыльского района, село Гордеевка Кореневского района. По словам губернатора, никто из жителей не пострадал.