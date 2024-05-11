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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Населенные пункты Курской области подверглись атакам дронов и обстрелам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о неоднократных атаках со стороны Украины на регион в течение субботы, в том числе с применением дронов и коптеров.

"Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны вблизи пункта пропуска "Суджа", села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, села Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовки Глушковского района", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также по его данным, недалеко от села Сергеевка Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.

Помимо того, в течение дня обстреляны поселок Теткино и село Коровяковка Глушковского района, села Гуево и Николаево-Дарьино Суджанского района, пункт пропуска "Суджа", хутор Кучеров Беловского района, деревня Старая Николаевка Рыльского района, село Гордеевка Кореневского района. По словам губернатора, никто из жителей не пострадал.

Курская область Роман Старовойт
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