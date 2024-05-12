Двое пострадавших после обстрела Белгорода находятся в крайне тяжелом состоянии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - После обстрела накануне Белгорода и прилегающего района 17 человек, включая ребенка, остаются в больнице, две женщины в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье утром.

"После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них - ребенок. Две женщины в крайне тяжелом состоянии, врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни", - написал глава региона на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, в результате атаки повреждено более 300 квартир в 85 жилых домах, четыре частных дома, 14 коммерческих зданий, несколько социальных объектов, в том числе медучреждения и спортивный комплекс "Сирень".

"Продолжаем работу по оборудованию подъездов многоквартирных домов контроллерами для автоматического открывания во время сигнала ракетной опасности", - подчеркнул Гладков.