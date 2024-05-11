Один человек погиб, 29 пострадали в результате массированного обстрела Белгорода

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при массированной атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район в субботу погибла местная жительница, еще 29 человек пострадали, в том числе ребенок.

"Погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. (...) 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода.

По данным властей, в областном центре при обстреле повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. От прямого попадания снарядов повреждены четыре кровли в многоквартирных домах.

"Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница 2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средняя общеобразовательная школа 41", - сообщил Гладков.

Также поврежден 21 автомобиль, из них шесть загорелись, проинформировал губернатор. "Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно ликвидированы", - добавил он.

В Белгородском районе выбиты кровля и навес одного частного жилого домовладения, сообщил глава региона.

Ранее Минобороны РФ заявило, что система ПВО сбила 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.