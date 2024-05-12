Брянский губернатор сообщил о поражении двух дронов ВСУ над областью

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых в регионе в ночь на воскресенье украинских беспилотниках.

"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брасовским и Навлинским районами силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны заявило о поражении двух ракет и шести дронов над четырьмя регионами РФ.