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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

ПВО сбила ночью две ракеты и шесть дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты над Белгородской областью и шесть украинских беспилотников над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении Минобороны России.

Белгород Брянск Волгоград Липецк
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