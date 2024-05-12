ПВО сбила ночью две ракеты и шесть дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты над Белгородской областью и шесть украинских беспилотников над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении Минобороны России.