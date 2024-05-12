Более шести тысяч домов и дач остаются подтопленными в Курганской области

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Более шести тысяч жилых и дачных домов остаются подтопленными в Курганской области в результате паводка, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 12 мая, остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 346 жилых и 5 714 дачных домов, шесть низководных мостов", - говорится в сообщении.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. Под затопление попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган. Всего подтопленными в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ.