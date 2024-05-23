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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:41

Вода за сутки ушла с 1 тыс. дач в Кургане

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кургане за сутки вода спала, освободив приусадебные участки и более 1 тыс. дачных домов, сообщает ГУ МЧС РФ по Курганской области.

"За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (г. Курган) четыре жилых и 1004 дачных дома, 408 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23 мая, остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях 130 жилых и 3,7 тыс. дачных домов, четыре низководных моста и десять участков автомобильных дорог.

По данным курганского Гидрометеоцентра, уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 17 см и на утро четверга составляет 561 см.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. В зону подтопления попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургана.

Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ.

Хроника 30 марта – 23 мая 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол
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