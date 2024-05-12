Кандидаты в новый состав правительства РФ. Обобщение

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. В воскресенье кандидаты на должности вице-премьеров и министров представят свои программы. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Процедура завершится на заседаниях Госдумы 13 и 14 мая.

Вице-премьеры

Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, в новом составе правительства РФ будет десять вице-премьеров, включая первого вице-премьера.

На должность первого вице-премьера предложена кандидатура Дениса Мантурова, который с 2012 года возглавлял Минпромторг РФ. Андрей Белоусов, занимавший пост первого вице-премьера в прошлом составе правительства, перейдет на новую работу.

В правительстве появится должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики, Мишустин предложил кандидатуру Виталия Савельева, который ранее был министром транспорта.

Дмитрий Патрушев, возглавлявший Минсельхоз РФ, согласно внесенным предложениям, станет вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, АПК и экологию.

Александр Новак в качестве вице-премьера будет курировать экономический блок.

В зону ответственности Дмитрия Григоренко будет входить не только контроль финансовой и контрольно-надзорной сфер, но и координация цифрового развития, связь, антимонопольная политика.

К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Татьяна Голикова будет отвечать за деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры, также в сферу ее ведения войдет федеральное агентство по делам национальностей.

За Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным предлагается сохранить посты вице-премьеров.

Министры

На должность главы Минпромторга РФ предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Министром транспорта может стать губернатор Курской области Роман Старовойт, министром энергетики - губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Министром сельского хозяйства предлагается назначить Оксану Лут, которая ранее была в должности первого заместителя главы министерства. На должность министра спорта выдвинута кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Согласно предложениям Мишустина, свои должности сохраняют 11 министров:

- Антон Котяков (Минтруд),

- Александр Козлов (Минприроды),

- Сергей Кравцов (Минпросвещения),

- Ольга Любимова (Минкульт),

- Максим Решетников (Минэкономразвития),

- Антон Силуанов (Минфин),

- Михаил Мурашко (Минздрав),

- Ирек Файзуллин (Минстрой),

- Валерий Фальков (Минобрнауки),

- Алексей Чекунков (Минвостокразвития),

- Максут Шадаев (Минцифры).

Президент РФ должен внести в Совет Федерации кандидатуры на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Совет Федерации 14 мая проведет заседание, на котором рассмотрит кандидатуры на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.