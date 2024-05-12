Кандидаты в новый состав правительства РФ. Обобщение
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. В воскресенье кандидаты на должности вице-премьеров и министров представят свои программы. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Процедура завершится на заседаниях Госдумы 13 и 14 мая.
Вице-премьеры
Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, в новом составе правительства РФ будет десять вице-премьеров, включая первого вице-премьера.
На должность первого вице-премьера предложена кандидатура Дениса Мантурова, который с 2012 года возглавлял Минпромторг РФ. Андрей Белоусов, занимавший пост первого вице-премьера в прошлом составе правительства, перейдет на новую работу.
В правительстве появится должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики, Мишустин предложил кандидатуру Виталия Савельева, который ранее был министром транспорта.
Дмитрий Патрушев, возглавлявший Минсельхоз РФ, согласно внесенным предложениям, станет вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, АПК и экологию.
Александр Новак в качестве вице-премьера будет курировать экономический блок.
В зону ответственности Дмитрия Григоренко будет входить не только контроль финансовой и контрольно-надзорной сфер, но и координация цифрового развития, связь, антимонопольная политика.
К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
Татьяна Голикова будет отвечать за деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры, также в сферу ее ведения войдет федеральное агентство по делам национальностей.
За Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным предлагается сохранить посты вице-премьеров.
Министры
На должность главы Минпромторга РФ предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Министром транспорта может стать губернатор Курской области Роман Старовойт, министром энергетики - губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Министром сельского хозяйства предлагается назначить Оксану Лут, которая ранее была в должности первого заместителя главы министерства. На должность министра спорта выдвинута кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Согласно предложениям Мишустина, свои должности сохраняют 11 министров:
- Антон Котяков (Минтруд),
- Александр Козлов (Минприроды),
- Сергей Кравцов (Минпросвещения),
- Ольга Любимова (Минкульт),
- Максим Решетников (Минэкономразвития),
- Антон Силуанов (Минфин),
- Михаил Мурашко (Минздрав),
- Ирек Файзуллин (Минстрой),
- Валерий Фальков (Минобрнауки),
- Алексей Чекунков (Минвостокразвития),
- Максут Шадаев (Минцифры).
Президент РФ должен внести в Совет Федерации кандидатуры на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.
Совет Федерации 14 мая проведет заседание, на котором рассмотрит кандидатуры на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.