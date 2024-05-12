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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Патрушев заявил, что урожай в АПК в 2024 году позволит обеспечить продбезопасность РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Урожай в АПК РФ в этом году, несмотря на сложные погодные условия, позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, заявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в воскресенье.

"Текущая ситуация всецело дает основание полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в некоторых регионах, мы можем получить урожай, который нам необходим для обеспечения нашей продовольственной безопасности", - сказал он.

По его словам, то же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки. "Это позволит нам насытить внутренний рынок и - тоже важный аспект - продолжить исполнять наши экспортные обязательства", - заявил Патрушев.

Дмитрий Патрушев АПК Госдума РФ
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