Силуанов заявил, что поправки в бюджет 2024 г. будут проводиться через парламент

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Изменения в федеральный бюджет РФ текущего года, связанные с обеспечением реализации предложений президента, планируется проводить через парламент поправками в закон о бюджете, сообщил Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, на котором рассматривается его кандидатура на пост министра финансов.

"Вопрос о возврате к нормальному бюджетному процессу. Действительно, мы заинтересованы, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. Сегодня у нас есть ограниченный механизм перераспределения расходов внутри бюджета в ходе исполнения бюджета без внесения поправок в закон о бюджете, мы договорились о таком варианте, и мы благодарны и депутатам Госдумы, и коллегам из верхней палаты парламента, что сегодня действует механизм такой комиссионный, когда быстро, оперативно принимаются важные для бюджета решения. Но я полностью согласен, что нам необходимо двигаться к тому, чтобы мы переходили на обычный нормальный режим, когда депутаты принимают закон о бюджете и когда депутаты рассматривают и поправки в закон о бюджете", - сказал он, отвечая на вопрос, не пора ли возвращаться к бюджетным процедурам, когда поправки в бюджет будут проходить не только бюджетной росписью, но и с участием депутатов.

"Поэтому в этом году все те предложения, которые поставил перед нами президент, которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований в текущем году, мы будем вносить через поправки в закон о бюджете. То есть все те предложения, которые президент включил в послание, обозначил в качестве задач, все они будут реализованы через правки в закон о бюджете", - заявил он.

При этом он отметил, что нужно сохранять и гибкость, а также скорость в принятии ряда решений ввиду продолжения действия ограничений и санкций. "Все те сложные вопросы, в которых мы, по сути дела, сейчас живем в последние годы, их никто не отменял, такие быстрые решения нам по-прежнему нужно принимать. Мы просили бы сохранить определенную гибкость в бюджетном процессе", - сказал Силуанов, отметив, что абсолютно поддерживается предложение о необходимости двигаться к переходу на общий подход, "нормальный подход при принятии поправок и бюджета, и, соответственно, закона о бюджете в ходе исполнения бюджета".

Согласно действующему порядку, точечные корректировки, необходимые для приоритизации расходов бюджета, утверждаются на уровне профильной комиссии, которая состоит из представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства.