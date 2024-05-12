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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минфин РФ не видит рисков в уровне госдолга и расходов на его обслуживание

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с госдолгом и его обслуживанием не вызывает опасений, Минфин и дальше в своей долговой политике будет аккуратно относиться к наращиванию процентных расходов, сообщил Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, на котором рассматривается его кандидатура на пост министра финансов.

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"Сейчас ситуация с расходами по обслуживанию долга абсолютно стабильная, общий размер расходов по обслуживанию долга составляет чуть больше 4% к доходам, размер расходов по обслуживанию чуть больше 2 трлн рублей. У нас вырос объем бюджета. Поэтому мы считаем, что ситуация с долгом и расходами по обслуживанию долга находится под контролем правительства, здесь рисков не видим", - сказала он.

По словам Силуанова, с 2020 года, когда началась пандемия, и после введения санкций, уровень долга повысился, изменилась и его структура и размер процентных расходов. "Связано это в первую очередь с тем, что мы больше стали заимствовать по плавающим ставкам - в зависимости от стоимости денег на рынке или в зависимости от инфляции. Сегодня, если посмотреть структуру нашего долга, то в ней почти 50% находится в виде бумаг, которые привязаны либо к стоимости денег на рынке, или к показателю инфляции. Мы видели, что в 2020-2021 годы банки с неохотой давали деньги под фиксированные проценты, либо они были слишком высоки. Нам приходилось брать под рыночные инструменты, привязанные к стоимости денег", - отметил он.

Силуанов отметил, что это, с одной стороны, выручило, а с другой привело к тому, что уровень госдолга и процентных расходов стал подвижным в зависимости от уровня инфляции и стоимости денег в экономике.

"Поэтому мы сейчас очень аккуратно относимся к такого рода инструментам и делаем все необходимое, чтобы процентные расходы имели меньше рисков, давления на расходную часть бюджета и будем и дальше этим руководствоваться при определении нашей долговой политики", - отметил Силуанов.

Минфин РФ
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