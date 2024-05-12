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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Мантуров пообещал Думе быстро рассмотреть предложения по повышению утильсбора

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово будет оперативно рассмотреть предложения комитета Госдумы по промышленности и торговле о повышении утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику, заявил кандидат на пост первого вице-премьера РФ Денис Мантуров.

О том, что такие предложения направлены в правительство, сообщил в воскресенье глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев во время рассмотрения комитетом кандидатуры Мантурова.

"Нами были направлены предложения по защите отечественных автопроизводителей в условиях демпинга зарубежных компаний в части повышения размера утилизационного сбора на автомобили, сельскохозяйственную и дорожную технику", - сказал Гутенев, отметив, что предложения были сделаны сразу после утверждения Михаила Мишустина главой кабинета министров.

"Хотелось бы передать вам эти документы для придания динамики рассмотрению", - добавил Гутенев, обращаясь к Мантурову.

"То, что вы передали сейчас материалы, мы их, естественно, также оперативно рассмотрим", - обещал Мантуров, подчеркнув эффективное взаимодействие с комитетом в период работы на посту вице-премьера, главы Минпромторга.

Денис Мантуров Госдума
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