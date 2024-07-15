Поиск

Утильсбор на автотехнику в РФ планируют повысить на 70-85% и далее индексировать

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг опубликовал долгосрочный план индексации утилизационного сбора на автотехнику в РФ, согласно которому в ближайшее время планируется разово повысить сбор на 70-85% и далее - ежегодно индексировать его на 10-20% до 2030 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства, соответствующий проект постановления правительства подготовлен и в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

"Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники", - говорится в сообщении Минпромторга.

В РоссииМантуров пообещал Думе быстро рассмотреть предложения по повышению утильсбораЧитать подробнее

Изменения в части импорта не затронут физических лиц, которые самостоятельно ввозят в РФ автомобиль с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования, соблюдая установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов, подчеркивают в министерстве.

Проект постановления об утильсборе предусматривает введение долгосрочной шкалы его индексации до 2030 года. Такой подход, который ранее предлагали в Госдуме и Совете Федерации, по мнению министерства, будет способствовать формированию прогнозируемых условий для инвестиций работающих в РФ автопроизводителей - как российских, так и зарубежных.

После последней индексации утильсбора с августа 2023 года повышающий коэффициент утильсбора на новые легковые автомобили самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) объемом от 1 до 2 литров - был установлен на уровне 15,03. Нынешний проект постановления предполагает, что при ближайшей разовой индексации этот коэффициент вырастет до 27,81 - то есть, на 85%. На горизонте 2030 года предполагается его рост до 58,62 - то есть, в 3,9 раза к текущему уровню и в 2,1 раза - к уровню коэффициента, который будет установлен при ближайшем повышении. Фактический размер утильсбора рассчитывается как произведение этого коэффециента на базовую ставку - для легковых автомобилей это 20 тыс. руб.

"С учётом положительной динамики отечественного производства, 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в первый год, и на 10-20% каждый последующий год. В части строительно-дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно", - говорится в пресс-релизе Минпромторга.

Индексация утильсбора, как заявляют в министерстве, рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено в РФ и Белоруссии и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка. "На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы", - отметили в Минпромторге.

Повышающие коэффициенты утильсбора, предложенные в проекте постановления, Минпромторг призывает рассматривать "с учётом перспективного уровня инфляции и последствий влияния других макроэкономических факторов".

Кроме того, опубликованный Минпромторгом проект предлагает рассмотреть решение об отложенной индексации утальсбора на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в РФ пока находится на начальном этапе освоения. Для них рассматривается возможность индексации не ранее чем с 2026 года и 2028 года соответственно. Новые коэффициенты могут быть введены также с дальнейшей ежегодной пошаговой индексацией.

Ключевые российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "ГАЗ" и "Соллерс" - выступают в поддержку повышения утильсбора на автомобили. В частности, в "ГАЗе" отметили, что эта мера "в условиях стихийного наплыва импорта сформирует системный подход к регулированию", а также "поддержит производства российской техники и даст прогнозируемые условия для реализации новых инвестпроектов в целях создания российской компонентной базы". В "КАМАЗе" также заявили, что инициатива будет "способствовать развитию высоколокализованных производств в России и привлечению новых инвестиций".

"АвтоВАЗ", неоднократно публично выступавший за повышение ставок утильсбора, добавляет, что этот шаг "станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории РФ, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями".

"Инициатива по индексации утильсбора, безусловно, станет стимулом запуска в ближайшее время новых проектов выпуска автомобильной техники во всех классах и существенно улучшит условия окупаемости проектов по освоению технологий производства ключевых узлов и агрегатов в РФ. Компании "Соллерс" это решение позволит быстрее и эффективнее реализовать проекты глубокой сквозной локализации производимых нами платформ под брендом Sollers в части силовых агрегатов, электроники и элементов шасси", - отметили, в свою очередь, в группе "Соллерс", развивающей сотрудничество с китайским партнером в части нового модельного ряда.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

Apple увеличила выручку в Индии в прошлом фингоду на треть почти до $8 млрд

Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ

Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Стоимость тонны 95-го бензина на бирже превысила 70 тыс. руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });