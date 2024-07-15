Утильсбор на автотехнику в РФ планируют повысить на 70-85% и далее индексировать

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг опубликовал долгосрочный план индексации утилизационного сбора на автотехнику в РФ, согласно которому в ближайшее время планируется разово повысить сбор на 70-85% и далее - ежегодно индексировать его на 10-20% до 2030 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства, соответствующий проект постановления правительства подготовлен и в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

"Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники", - говорится в сообщении Минпромторга.

Изменения в части импорта не затронут физических лиц, которые самостоятельно ввозят в РФ автомобиль с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования, соблюдая установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов, подчеркивают в министерстве.

Проект постановления об утильсборе предусматривает введение долгосрочной шкалы его индексации до 2030 года. Такой подход, который ранее предлагали в Госдуме и Совете Федерации, по мнению министерства, будет способствовать формированию прогнозируемых условий для инвестиций работающих в РФ автопроизводителей - как российских, так и зарубежных.

После последней индексации утильсбора с августа 2023 года повышающий коэффициент утильсбора на новые легковые автомобили самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) объемом от 1 до 2 литров - был установлен на уровне 15,03. Нынешний проект постановления предполагает, что при ближайшей разовой индексации этот коэффициент вырастет до 27,81 - то есть, на 85%. На горизонте 2030 года предполагается его рост до 58,62 - то есть, в 3,9 раза к текущему уровню и в 2,1 раза - к уровню коэффициента, который будет установлен при ближайшем повышении. Фактический размер утильсбора рассчитывается как произведение этого коэффециента на базовую ставку - для легковых автомобилей это 20 тыс. руб.

"С учётом положительной динамики отечественного производства, 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в первый год, и на 10-20% каждый последующий год. В части строительно-дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно", - говорится в пресс-релизе Минпромторга.

Индексация утильсбора, как заявляют в министерстве, рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено в РФ и Белоруссии и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка. "На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы", - отметили в Минпромторге.

Повышающие коэффициенты утильсбора, предложенные в проекте постановления, Минпромторг призывает рассматривать "с учётом перспективного уровня инфляции и последствий влияния других макроэкономических факторов".

Кроме того, опубликованный Минпромторгом проект предлагает рассмотреть решение об отложенной индексации утальсбора на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в РФ пока находится на начальном этапе освоения. Для них рассматривается возможность индексации не ранее чем с 2026 года и 2028 года соответственно. Новые коэффициенты могут быть введены также с дальнейшей ежегодной пошаговой индексацией.

Ключевые российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "ГАЗ" и "Соллерс" - выступают в поддержку повышения утильсбора на автомобили. В частности, в "ГАЗе" отметили, что эта мера "в условиях стихийного наплыва импорта сформирует системный подход к регулированию", а также "поддержит производства российской техники и даст прогнозируемые условия для реализации новых инвестпроектов в целях создания российской компонентной базы". В "КАМАЗе" также заявили, что инициатива будет "способствовать развитию высоколокализованных производств в России и привлечению новых инвестиций".

"АвтоВАЗ", неоднократно публично выступавший за повышение ставок утильсбора, добавляет, что этот шаг "станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории РФ, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями".

"Инициатива по индексации утильсбора, безусловно, станет стимулом запуска в ближайшее время новых проектов выпуска автомобильной техники во всех классах и существенно улучшит условия окупаемости проектов по освоению технологий производства ключевых узлов и агрегатов в РФ. Компании "Соллерс" это решение позволит быстрее и эффективнее реализовать проекты глубокой сквозной локализации производимых нами платформ под брендом Sollers в части силовых агрегатов, электроники и элементов шасси", - отметили, в свою очередь, в группе "Соллерс", развивающей сотрудничество с китайским партнером в части нового модельного ряда.