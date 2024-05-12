Решетников заявил о планах обновить соглашение о поощрении и защите инвестиций с КНР

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - РФ и Китай в 2024 году планируют обновить соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, заявил кандидат в министры экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"В этом году планируем выйти на подписание обновленного соглашения о поощрении и защите инвестиций с Китаем", - сказал он.

Решетников отметил, что в майском указе президента поставлены амбициозные задачи по росту экспорта, а переориентация внешнеторговых потоков "требует выхода на новые рынки, формирования новых устойчивых партнерств, создания транспортной, логистической, платежной, страховой инфраструктуры".

"Чтобы войти в четверку крупнейших экономик мира (такую задачу к 2030 году поставил президент РФ - ИФ) нам потребуется сформировать новую модель экономического роста. Ключевое здесь - это рост инвестиций", - отметил также Решетников.

"Согласно указу президента, к 2030 году они (инвестиции - ИФ) должны вырасти на 60% к уровню 2020г. Для этого нужны предсказуемые условия для бизнеса, распределение рисков между инвесторами и государством, реальные льготы для инвестирующих компаний", - сказал он.

В частности, по его словам, с учетом изменений налоговой политики предстоит расширить использование инвестиционного налогового вычета.