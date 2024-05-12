Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Решетников заявил о планах обновить соглашение о поощрении и защите инвестиций с КНР

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - РФ и Китай в 2024 году планируют обновить соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, заявил кандидат в министры экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"В этом году планируем выйти на подписание обновленного соглашения о поощрении и защите инвестиций с Китаем", - сказал он.

Решетников отметил, что в майском указе президента поставлены амбициозные задачи по росту экспорта, а переориентация внешнеторговых потоков "требует выхода на новые рынки, формирования новых устойчивых партнерств, создания транспортной, логистической, платежной, страховой инфраструктуры".

"Чтобы войти в четверку крупнейших экономик мира (такую задачу к 2030 году поставил президент РФ - ИФ) нам потребуется сформировать новую модель экономического роста. Ключевое здесь - это рост инвестиций", - отметил также Решетников.

"Согласно указу президента, к 2030 году они (инвестиции - ИФ) должны вырасти на 60% к уровню 2020г. Для этого нужны предсказуемые условия для бизнеса, распределение рисков между инвесторами и государством, реальные льготы для инвестирующих компаний", - сказал он.

В частности, по его словам, с учетом изменений налоговой политики предстоит расширить использование инвестиционного налогового вычета.

РФ Китай Максим Решетников Госдума РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Водителя упавшего в Мойку автобуса заподозрили в легализации мигрантов

Спасатели возобновили работы на месте ЧП после отмены ракетной опасности

Спасатели возобновили работы на месте ЧП после отмены ракетной опасности
Паводок в России

Детей, женщин и пенсионеров эвакуируют из зоны паводка в Омской области

В Госдуме поддержали кандидатуры Дмитрия Патрушева и Оксаны Лут

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Мантуров пообещал Думе быстро рассмотреть предложения по повышению утильсбора

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Любимовой на пост министра культуры

МЧС сообщило о трех пострадавших спасателях при повторном обрушении в Белгороде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });