Мишустин предложил переназначить Решетникова главой Минэкономразвития РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Максима Решетникова главой Минэкономразвития России.

Его кандидатура есть в новом составе кабмина, который Мишустин внес на рассмотрение Госдумы, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Решетников родился в 1979 году в Перми, окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик", в 2002 году получил специальность "лингвист-переводчик".

Решетников занимает пост главы Минэкономразвития с января 2020 года, до этого с 2017 по 2020 год был губернатором Пермского края, а в 2012-2017 годах работал министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Москвы.