Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Режим ЧС введен в Олекминском районе Якутии из-за паводка

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в воскресенье в Олекминском районе Якутии, где из-за подъема воды в реке Лена подтоплены подворья и участки регионально дороги, началась эвакуация населения, сообщил глава Олекминского района Николай Харбин.

"Решением КЧС района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олекминском районе. Ранее режим ЧС был введен только в 1-ом Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах (сельских поселениях - ИФ)", - написал он в телеграм-канале.

Харбин отметил, что пик волны находится в районе между населенными пунктами 1-ый Нерюктяйинск и Дельгей.

Принято решение 13 мая начать переброску дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду.

Оперативный штаб Якутии уточняет, что в результате образовавшегося затора на реке Лена в районе города Олекминск у Нерюктяйинского 1-го наслега уровень воды превысил опасную отметку. "Подтоплено 18 дворов, в которых проживают 59 человек. Также под водой четыре участка автомобильной дороги "Умнас" общей протяженностью 1,5 км. Движение транспорта ограничено до спада уровня воды", - говорится в сообщении.

В районе паводка отсутствуют сотовая связь и электроснабжение, над устранением проблемы работают аварийные бригады.

Организовано отселение населения из низменных частей населенных пунктов Нерюктяйинск и Бирюк. Подготовлены два пункта временного размещения людей, в которых сейчас находятся девять человек. Еще три человека размещены в амбулатории, остальные отселены по родственникам.

Хроника 30 марта – 12 мая 2024 годаПаводок в России
Якутия Олекминск Николай Харбин река Лена
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Водителя упавшего в Мойку автобуса заподозрили в легализации мигрантов

Спасатели возобновили работы на месте ЧП после отмены ракетной опасности

Спасатели возобновили работы на месте ЧП после отмены ракетной опасности
Паводок в России

Детей, женщин и пенсионеров эвакуируют из зоны паводка в Омской области

В Госдуме поддержали кандидатуры Дмитрия Патрушева и Оксаны Лут

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Мантуров пообещал Думе быстро рассмотреть предложения по повышению утильсбора

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Любимовой на пост министра культуры

МЧС сообщило о трех пострадавших спасателях при повторном обрушении в Белгороде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });