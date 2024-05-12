Режим ЧС введен в Олекминском районе Якутии из-за паводка

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в воскресенье в Олекминском районе Якутии, где из-за подъема воды в реке Лена подтоплены подворья и участки регионально дороги, началась эвакуация населения, сообщил глава Олекминского района Николай Харбин.

"Решением КЧС района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олекминском районе. Ранее режим ЧС был введен только в 1-ом Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах (сельских поселениях - ИФ)", - написал он в телеграм-канале.

Харбин отметил, что пик волны находится в районе между населенными пунктами 1-ый Нерюктяйинск и Дельгей.

Принято решение 13 мая начать переброску дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду.

Оперативный штаб Якутии уточняет, что в результате образовавшегося затора на реке Лена в районе города Олекминск у Нерюктяйинского 1-го наслега уровень воды превысил опасную отметку. "Подтоплено 18 дворов, в которых проживают 59 человек. Также под водой четыре участка автомобильной дороги "Умнас" общей протяженностью 1,5 км. Движение транспорта ограничено до спада уровня воды", - говорится в сообщении.

В районе паводка отсутствуют сотовая связь и электроснабжение, над устранением проблемы работают аварийные бригады.

Организовано отселение населения из низменных частей населенных пунктов Нерюктяйинск и Бирюк. Подготовлены два пункта временного размещения людей, в которых сейчас находятся девять человек. Еще три человека размещены в амбулатории, остальные отселены по родственникам.