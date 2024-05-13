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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Число подтопленных в РФ жилых домов за неделю сократилось с 4 до 3 тысяч

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В 13 регионах РФ остаются подтопленными более 3 тысяч жилых домов и свыше 15 тысяч приусадебных участков, 36 низководных мостов и 112 участков автомобильных дорог, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

6 мая пресс-служба министерства сообщала, что на территории 18 субъектов РФ остаются подтопленными 4 тысяч жилых домов, свыше 17,8 тысяси приусадебных участков, 45 низководных мостов и 84 участка автомобильных дорог.

"На контроле находится прохождение волны паводка на реке Иртыш в Омской области, а также ледохода на реке Лена и её притоках в республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 13 мая 2024 годаПаводок в России
МЧС РФ Иртыш Лена Якутия Омская область
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