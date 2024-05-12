Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ

Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом "О Патрушеве Н.П." Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря российского Совбеза "в связи с переходом на другую работу".

"Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Сергей Шойгу Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП

Число жертв обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 11

Число жертв обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 11

Песков заявил, что назначение Белоусова министром обороны не изменит военную составляющую

Трое мирных жителей погибли при новом обстреле Белгорода

Путин предложил сохранить должности за главами ФСБ, Росгвардии, Минюста и МВД

Совету Федерации представлена кандидатура Куренкова на пост главы МЧС

Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Система ПВО сбила 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода

Пять улиц Белгорода остались без света из-за аварии

Что произошло за день: воскресенье, 12 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });