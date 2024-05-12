Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом "О Патрушеве Н.П." Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря российского Совбеза "в связи с переходом на другую работу".

"Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.