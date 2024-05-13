Николай Патрушев попрощался с коллективом аппарата Совбеза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности России за совместную работу и отметил, что все годы аппарат СБ работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза.

"Встреча прошла в ситуационном центре СБ РФ", - сказано в сообщении.

Президент Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза, а прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу, сообщил 12 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.