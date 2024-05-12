Песков заявил, что назначение Белоусова министром обороны не изменит военную составляющую

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны не изменит "системы координат" в "военной составляющей" ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается военной составляющей, это назначение никоим образом не будет изменять нынешней системы координат, военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается", - сказал Песков журналистам, комментируя представление президентом РФ для консультаций в Совфед кандидатуры Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ.