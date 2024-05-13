Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением участников СВО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил в Совете Федерации, что видит необходимость в решении вопросов с медицинским обслуживанием участников СВО.

"Я считаю, абсолютный непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать, - сказал он. - Это и касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих".

"Нам тут есть над чем работать. Отмечу только некоторые вещи - это касается и выплат на обеспечение жильем... Это и касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается особенно и медицинского обслуживания", - отметил Белоусов.

Он добавил, что необходимо решать бюрократическую проблему, связанную с подтверждением льгот военнослужащих, в рамках системы межведомственного взаимодействия "без документов, технические возможности для этого есть".

Белоусов заявил, что также следует решить вопросы "когда у участников СВО фактически на иждивении находятся несовершеннолетние не только дети, но и братья и сестры. Они потом оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы, это неправильно".