Уровень Тобола в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 8 см

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает повышаться в Ялуторовске и селе Иевлево Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, в Ялуторовске Тобол к утру 13 мая поднялся на 2 см, достигнув отметки 735 см (критическая - 850 см), в селе Иевлево Ярковского - на 8 см, до 646 см.

При этом в селе Упорово, райцентре Упоровского района, вода в Тоболе за сутки упала на 12 см, остановившись на отметке 842 см, а в селе Коркино этого же района река снизилась на 4 см, до 852 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка.