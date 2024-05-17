Уровень реки Тобол в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 9 см

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в минувшие сутки продолжал расти в одном из сел Ярковсого района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево река поднялась на 9 см - до 683 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня в Тоболе.

В городе Ялуторовске вода сутки снизилась на 1 см - до 742 (критическая - 850 см); в селе Упорово, райцентре Упоровского района, на 6 см - до 830 см, в селе Коркино этого же района - на 2 см, до 838 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы более 4 тыс. человек.